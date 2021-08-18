В Калуге найдена живой пропавшая восьмилетняя девочка

Около 16:00 в среду, 18 августа, в Калуге нашли пропавшую восьмилетнюю девочку. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Как мы уже сообщали, школьница ушла из дома 17 августа и не вернулась.

- Девочка 8 лет, которую разыскивали найдена сотрудниками полиции, - сообщили в УМВд по Калужской области. – Жива, здорова. Будет передана родственникам.

Пока не уточняется, где она находилась в течение суток.

В то же время в Калуге продолжаются поиски пропавшей 79-летней женщины, а на границе Калужской и Смоленской областей – двухлетней девочки.