В Калуге пропала восьмилетняя девочка
В Калуге пропала восьмилетняя Алиса БУЗУЕВА. В среду, 18 августа, об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Последний раз ребенка видели 17 августа.
Пока нет информации, где она может находиться.
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего ребенка:
- Рост: 126 см.
- Телосложение: xудощавое.
- Цвет глаз: карие.
- Волосы: светло-русые средней длины.
- Была одета: розовая майка, черные лосины, синие кроссовки.
Если вы что-либо знаете об этой девочке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
Тем временем на границе Калужской и Смоленской областей продолжаются поиски двухлетней девочки, пропавшей в лесу.