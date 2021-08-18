В Калуге пропала восьмилетняя девочка

В Калуге пропала восьмилетняя Алиса БУЗУЕВА. В среду, 18 августа, об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Последний раз ребенка видели 17 августа.

Пока нет информации, где она может находиться.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего ребенка:

Рост: 126 см.

Телосложение: xудощавое.

Цвет глаз: карие.

Волосы: светло-русые средней длины.

Была одета: розовая майка, черные лосины, синие кроссовки.

Если вы что-либо знаете об этой девочке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

Тем временем на границе Калужской и Смоленской областей продолжаются поиски двухлетней девочки, пропавшей в лесу.