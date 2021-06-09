МЧС предупреждает о грозе с градом и сильном ветром в Калужской области 9 июня
В среду, 9 июня, в Калужской области вновь ожидаются сильные дожди, грозы, град и сильный ветер. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.
При грозе порывы ветра будут достигать 12-17 м/с.
Спасатели рекомендуют калужанам не выходить на улицу в случае ухудшения погоды.
Напомним, 8 июня на Калугу обрушился сильный ливень.
На улице Тульской упавшее дерево перекрыло дорогу.
Улицы Кирова и Ленина затопило во время дождя.
На окружной дороге под ливнем произошло смертельное ДТП.