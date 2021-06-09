МЧС предупреждает о грозе с градом и сильном ветром в Калужской области 9 июня

В среду, 9 июня, в Калужской области вновь ожидаются сильные дожди, грозы, град и сильный ветер. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.

При грозе порывы ветра будут достигать 12-17 м/с.

Спасатели рекомендуют калужанам не выходить на улицу в случае ухудшения погоды.

Напомним, 8 июня на Калугу обрушился сильный ливень.

На улице Тульской упавшее дерево перекрыло дорогу.

Улицы Кирова и Ленина затопило во время дождя.

На окружной дороге под ливнем произошло смертельное ДТП.