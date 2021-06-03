Жителю Калуги вынесли приговор за оскорбление сотрудника ДПС

В Калуге районный суд вынес приговор 34-летнему мужчине, которого признали виновным в оскорблении сотрудника ДПС и применении силы по отношению к полицейскому. В четверг, 3 июня, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Инцидент произошел в конце декабря 2020 года, когда сотрудники ДПС остановили машину, за рулем которой была пьяная жена виновника.

- Подсудимый неоднократно допустил публичное оскорбление нецензурными высказываниями в адрес сотрудников полиции в связи с исполнением ими должностных обязанностей, в связи с чем был задержан, - пояснили в прокуратуре. - При задержании злоумышленник ударил сотрудника ДПС кулаком в шею.

Калужанина приговорили к двум годам принудительных работ.