В Калуге электричество, газ и вода отключались во время ливня

Из-за неработающих светофоров на перекрестке Суворова и Плеханова возникли заторы.

Вечером в четверг, 22 апреля, на Калугу обрушился один из первых весенних ливней. Во время дождя в городе возникли проблемы с электричеством, газом и водой.

Наши читатели сообщают, что электричества не было некоторое время в домах в центре города. Также не работали светофоры. В частности, заторы из-за этого возникли на перекрестке улиц Суворова и Плеханова.

В центре города, а также в многоэтажках на Правом берегу отключалась подача воды. Другие читатели KP40 говорят о том, что из крана потекла желтая вода.

О проблемах с газом сообщают жители «Кошелева».

В городской управе пока не комментируют ситуацию.