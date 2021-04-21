В Калуге маленькая девочка на улице Московской выпала из автомобиля на дорогу

Утром в среду, 21 апреля, в социальных сетях один из калужан выложил видео с регистратора, снятое на перекрестке улиц Московской и Азаровской в Калуге.

Судя по данному ролику, водитель легковушки разворачивался на перекрестке, и в этот момент у него с заднего сиденья через правую дверь выпала девочка лет пяти. Водитель двигавшегося следом автомобиля «Лада Ларгус» успел затормозить, и малышка побежала к своей машине.

По всей видимости, ребенок был не пристегнут и ехал без автокресла.

Проверку по данному инциденту начали в УМВД по Калужской области:

- Сотрудниками полиции в ходе мониторинга сети интернет выявлен видеоролик с участием малолетнего ребенка, находящегося на проезжей части дороги. Данная информация направлена в УМВД России по Калуге для регистрации в установленном порядке и проведения проверки, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.