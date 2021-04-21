В Калуге 33-летнего водителя оштрафовали на три тысячи рублей за выпавшего на дорогу ребенка

Как мы уже рассказывали, в Калуге на перекрестке улиц Московской и Азаровской маленькая девочка выпала с заднего сиденья автомобиля, водитель которого совершал разворот. Ребенок чудом не пострадал. Полиции удалось установить личность автомобилиста, сообщили KP40 в УМВД по Калужской области.

- Установлен 33-летний водитель автомобиля, - пояснили в УМВД. - В отношении мужчины составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ «Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения». Санкция статьи предусматривает штраф в размере 3 тысяч рублей.

В полиции напоминают об обязательном использовании автокресел при перевозке детей.