В Калуге все школы возобновили работу после экстренной эвакуации

Во всех школах Калуги завершилась проверка после сообщений о заложенных взрывных устройствах. Предупреждения о минировании оказались ложными, сообщил в 14:30 в среду городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Все калужские школы возобновили учебный процесс, - подчеркнул он. - Хорошие новости в том, что персонал всех учебных заведений отработал максимально четко, а школьники еще и получили ценный жизненный опыт.

В больницах, сообщения о минировании которых также поступили утром в среду, спецслужбы еще работают.

- По больницам специальные службы еще работают, думаю, руководство Министерства здравоохранения Калужской области будет держать нас в курсе, - пояснил Денисов.

Как мы уже рассказывали, сообщения о минировании калужских школ и больниц поступили на электронную почту утром 14 апреля. Всех детей и сотрудников учреждений образования вывели на улицу.

Днем ранее в Калуге таким же образом «заминировали» все детские сады. По факту ложных сообщений возбуждено уголовное дело.