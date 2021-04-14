Минздрав прокомментировал эвакуацию из больниц Калуги

Территория больницы №5 в Калуге.

Как мы уже рассказывали, в среду, 14 апреля, в Калуге из-за сообщений о минировании эвакуируют не только школы, но и больницы. Ситуацию прокомментировали в министерстве здравоохранения Калужской области.

- Сегодня снова поступили анонимные угрозы о минировании городских зданий, в том числе больниц. 14 апреля в городе началась эвакуация из городских медицинских учреждений, - подчеркнули в Минздраве. - Эвакуация проводится планово. На месте работают специальные службы.

В министерстве подчеркивают, что поиском злоумышленников занимается полиция. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма им грозит уголовная ответственность.

- Большая просьба соблюдать спокойствие и отнестись с пониманием к ситуации, - обратились медики к калужанам.

БСМП утром 14 апреля.