В Калуге обвал грунта на площади в 300 квадратных метров произошел рядом с ИКЦ

В Калуге в пятницу, 9 апреля, обвал грунта на площади около 300 квадратных метров произошел на улице Парижской Коммуны недалеко от Инновационного культурного центра (ИКЦ) и музея космонавтики. Очевидцы об этом сообщили в социальной сети «ВКонтакте».

- Вот к чему привели действия собственника участка, который хотел расширить свою территорию путем привоза грунта, что привело к сходу оползня! – говорится в сообщении калужанина. - Тем самым подверг опасности как свой дом, так и окружающие владения!

В ГУ МЧС по Калужской области рассказали, что угрозы строениям нет. Никто из людей не пострадал.

Также обвал грунта, который в соцсетях уже называют сходом оползня, прокомментировали в городской управе Калуги:

- Земельный участок по адресу ул. Парижской Коммуны, д.48 находится в частной собственности. Земляные работы, проводимые в пределах участка собственника и не связанные со строительством объектов капитального строительства, действующим законодательством не требуют получения разрешительной документации, однако, если на земельном участке присутствуют опасные физико-геологические процессы, то собственнику необходимо предусмотреть мероприятия во избежание подвижек грунта и предупреждение оползневых процессов. В настоящее время, на место выехала бригада спасателей, для оценки ситуации.

Напомним, летом 2020 года на стройке второй очереди музея космонавтики обрушилась подпорная стена из-за сползания грунта на склоне.