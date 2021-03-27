В Калужской области женщина лишилась пальцев правой руки в результате ЧП на заводе

В пятницу, 26 марта, ЧП произошло на предприятии по производству изделий из картона в Перемышльском районе Калужской области. Подробности в субботу сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

По предварительным данным, работница организации выполняла работу на станке по резке картона. В ходе работы на картонорезальной машине рука женщины попала в станок. Женщине отрезало пальцы на правой руке.

Пострадавшую доставили в больницу в Калугу. Ей оказывают помощь врачи.

Следственный комитет проводит проверку по факту данного инцидента.

- Изъята документация по охране труда, согласно которой сотрудница выполняла не свойственную ей по должности работу, - подчеркивают в СК. - Опрошено руководство организации и непосредственный начальник пострадавшей. Они пояснили, что ввиду большого опыта этой работнице поручались различные задания, с которыми она успешно справлялась ранее. Следователи продолжают опрашивать свидетелей происшествия, для определения тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшей, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Тем временем

В Калужской области нашли погибшей пропавшую 26-летнюю женщину. Подробности.