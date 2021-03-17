В Калуге автомобиль застрял в яме на улице Николо-Козинской

Как мы уже рассказывали, на улице Николо-Козинской в районе церкви образовалась огромная яма. Ее глубина – около 20 сантиметров. Автомобили, которые медленно пытались проехать через лужу, бились днищем.

Одна из легковушек в среду, 17 марта, застряла в этой яме. Фото прислал наш читатель Дмитрий.

После ДТП на яму все-таки обратили внимание коммунальщики. Туда привезли щебень, сейчас часть лужи с ямой засыпана, сообщили в городской управе.

Планируется ли на этом месте положить асфальт и в какие сроки, пока не сообщается.

Яму засыпали после ДТП.

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