В Калуге снесут забор вокруг территории музея космонавтики

Проблему установки в Калуге различных заборов, которые разбивают пространство и создают трудности для пешеходов, в очередной раз подняли в социальных сетях в среду, 17 марта. Наш коллега Кирилл Гусев в Facebook обратил внимание на ограждение вокруг территории музея космонавтики. Серый металлический забор отделил зону вокруг музея от Инновационного культурного центра.

Многих жителей города возмутили такие нововведения.

Когда музей еще строился, на тот момент министр культуры России Владимир МЕДИНСКИЙ заявлял, что создается единая парковая зона – ИКЦ, музей космонавтики и парк Циолковского.

Проход к музею космонавтики и парку Циолковского со стороны ИКЦ закрыт.

В декабре прошлого года представители музея в СМИ заявляли, что территория будет закрыта в ночное время.

После публикации в социальных сетях 17 марта ситуацию прокомментировал городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Не будет этого забора, - написал он. - Стройка же заканчивается!

По его словам, это ограждение является временным – на период стройки.

- Строительные заборы, в идеале, должны быть светопрозрачными, дабы показывать порядок на площадке, - пояснил он. - Мы к этому придем. Культура производства - высокое качество строительства.

Отвечая на вопрос о том, что ранее музейщики обещали закрывать территорию, Денисов сообщил, что город со всеми договорится.

Территорию музея готовят к открытию.

На территорию парка Циолковского по-прежнему можно входить только в маске.

Из парка Циолковского к ИКЦ пока не попасть.

Напомним, открытие второй очереди музея космонавтики запланировано на 12 апреля. В Калуге в этот день пройдет торжественная часть и праздничный концерт.

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША приглашал на открытие музея и празднование 60-летия первого полета Юрия Гагарина в космос президента России Владимира Путина и известного американского бизнесмена Илона Маска. Однако пока не было подтверждения, что кто-то из них приедет.