В Калужской области два рейсовых автобуса столкнулись с грузовой «Газелью»

На видео только один автобус. По всей видимости, запись успели сделать до того, как в грузовик въехал второй ПАЗ.

Около 10 утра в субботу, 27 февраля, в поселке Товарково Дзержинского района произошло ДТП с участием рейсовых автобусов. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, следовавший по маршруту Калуга – Товарково автобус ПАЗ столкнулся с грузовой «Газелью» с хлебом. Водитель второго ПАЗа объезжал место этого ДТП, не справился с управлением и также врезался в «Газель».

- В результате ДТП никто не пострадал, - подчеркнули в УГИБДД. - Обстоятельства ДТП уточняются.

Видео с места аварии выложили на странице «Поселок Товарково» в «ВКонтакте».

Напомним, ранее в субботу в Калуге «Ауди» столкнулся с автомобилем скорой помощи, а в Боровском районе массовое ДТП произошло на трассе М3 «Украина».