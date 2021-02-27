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В Калужской области люди пострадали в массовом ДТП на трассе М3 «Украина»
Около 9:35 утра в субботу, 27 февраля, на трассе М3 «Украина» в Боровском районе Калужской области произошло массовое ДТП. Недалеко от Балабаново столкнулись «Хендай», «Киа» и «Фольксваген», сообщает региональное ГУ МЧС.
Спасатели сообщают как минимум о двоих пострадавших.
Точные обстоятельства ДТП устанавливаются. По одной из версий, причиной аварии могло стать несоблюдение дистанции.
На месте работают сотрудники МЧС и ГИБДД. Со стороны Москвы образовался затор.
Фото с места ДТП.
Ранее мы сообщали, что в Калуге 27 февраля легковой автомобиль «Ауди» врезался в скорую помощь. Пострадали два человека.