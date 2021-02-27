В Калужской области люди пострадали в массовом ДТП на трассе М3 «Украина»

Около 9:35 утра в субботу, 27 февраля, на трассе М3 «Украина» в Боровском районе Калужской области произошло массовое ДТП. Недалеко от Балабаново столкнулись «Хендай», «Киа» и «Фольксваген», сообщает региональное ГУ МЧС.

Спасатели сообщают как минимум о двоих пострадавших.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются. По одной из версий, причиной аварии могло стать несоблюдение дистанции.

На месте работают сотрудники МЧС и ГИБДД. Со стороны Москвы образовался затор.

Фото с места ДТП.

Ранее мы сообщали, что в Калуге 27 февраля легковой автомобиль «Ауди» врезался в скорую помощь. Пострадали два человека.