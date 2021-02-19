В Калуге два человека пострадали в ДТП с «Мицубиси» и «Газелью» на улице Тарутинской

В пятницу, 19 февраля, УГИБДД по Калужской области сообщило подробности о ДТП, произошедшем накануне на улице Тарутинской. Как мы уже рассказывали, около 13:50 там в районе улицы Клубничной столкнулись «Мицубиси Лансер» и грузовая «Газель».

По предварительной информации, 42-летний водитель «Мицубиси» двигался в сторону деревни Ястребовка, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в фургон.

Различные травмы получили водители обоих автомобилей. Врачи оказали мужчинам помощь и отпустили домой.

Машины столкнулись лоб в лоб.

Тем временем

Вечером в этот же день на Тарутинской столкнулись «Шкода» и автобус. Подробности.