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В Калуге 37-летний водитель «Шкоды» пострадал в ДТП с автобусом на Тарутинской

Дмитрий Ивьев , Фото: УГИБДД и ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 19.02.2021 10:17 0 1296
В Калуге 37-летний водитель «Шкоды» пострадал в ДТП с автобусом на Тарутинской

Как мы уже сообщали, вечером в четверг, 18 февраля, на улице Тарутинской в Калуге в районе поворота на мясокомбинат произошло ДТП с легковым автомобилем «Шкода» и автобусом «ПАЗ». В пятницу подробности рассказали в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 46-летний водитель автобуса примерно в 20:30 двигался по Тарутинской со стороны Ольговки, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Шкоду Октавия».

Различные травмы получил 37-летний водитель «Шкоды». Врачи оказали ему помощь на месте происшествия.

дтп тарутинская шкода автобус

Врачи оказали на месте помощь водителю легковушки.

Тем временем

На нескольких улицах Калуги затруднено движение утром 19 февраля. Подробности.

Дмитрий Ивьев , Фото: УГИБДД и ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 19.02.2021 10:17 0 1296
Тэги: дтп происшествие гибдд мчс
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