В Калуге 37-летний водитель «Шкоды» пострадал в ДТП с автобусом на Тарутинской

Как мы уже сообщали, вечером в четверг, 18 февраля, на улице Тарутинской в Калуге в районе поворота на мясокомбинат произошло ДТП с легковым автомобилем «Шкода» и автобусом «ПАЗ». В пятницу подробности рассказали в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 46-летний водитель автобуса примерно в 20:30 двигался по Тарутинской со стороны Ольговки, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Шкоду Октавия».

Различные травмы получил 37-летний водитель «Шкоды». Врачи оказали ему помощь на месте происшествия.

Врачи оказали на месте помощь водителю легковушки.

Тем временем

На нескольких улицах Калуги затруднено движение утром 19 февраля. Подробности.