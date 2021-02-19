На нескольких улицах Калуги затруднено движение утром 19 февраля

Утром в пятницу, 19 февраля, спустя неделю после сильного снегопада, в Калуге все еще трудно проехать во дворах и на некоторых улицах. Ситуацию ухудшают ДТП и застрявшие на дорогах большегрузы.

В пятницу пробки образовались на улицах Жукова, Кутузова, Московская, Ленина, Карла Либкнехта, Плеханова, Телевизионной, Глаголева, Никитина, Тульской, Труда, площади Старый Торг.

Очевидцы сообщают о ДТП на улице Московской недалеко от одноименной площади.

Дорожная обстановка в Калуге утром 19 февраля 2021 года.

Утреннее ДТП на перекрестке улиц Московской и Суворова.

Улица Плеханова.

По ледяным кочкам улицы Держинского утром можно было проехать свободно.

Улица Пушкина.