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На нескольких улицах Калуги затруднено движение утром 19 февраля
Утром в пятницу, 19 февраля, спустя неделю после сильного снегопада, в Калуге все еще трудно проехать во дворах и на некоторых улицах. Ситуацию ухудшают ДТП и застрявшие на дорогах большегрузы.
В пятницу пробки образовались на улицах Жукова, Кутузова, Московская, Ленина, Карла Либкнехта, Плеханова, Телевизионной, Глаголева, Никитина, Тульской, Труда, площади Старый Торг.
Очевидцы сообщают о ДТП на улице Московской недалеко от одноименной площади.
Дорожная обстановка в Калуге утром 19 февраля 2021 года.
Утреннее ДТП на перекрестке улиц Московской и Суворова.
Улица Плеханова.
По ледяным кочкам улицы Держинского утром можно было проехать свободно.
Улица Пушкина.
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