В Калуге автобус столкнулся со «Шкодой» на улице Тарутинской

Около 20:30 в четверг, 18 февраля, на улице Тарутинской в Калуге в районе поворота на мясокомбинат произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса. Фото с места происшествия опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, на Тарутинской столкнулись автобус «ПАЗ» и «Шкода Октавия».

У легковушки разбита вся передняя часть. У автобуса повреждения в районе правого переднего колеса.

По информации МЧС, в аварии пострадал один человек. Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.