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В Калуге автобус столкнулся со «Шкодой» на улице Тарутинской
Около 20:30 в четверг, 18 февраля, на улице Тарутинской в Калуге в районе поворота на мясокомбинат произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса. Фото с места происшествия опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, на Тарутинской столкнулись автобус «ПАЗ» и «Шкода Октавия».
У легковушки разбита вся передняя часть. У автобуса повреждения в районе правого переднего колеса.
По информации МЧС, в аварии пострадал один человек. Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.