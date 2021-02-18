В Калуге один человек пострадал в столкновении «Ситроена» и «Газели»

Около 14:10 в четверг, 18 февраля, на улице Клубничной в Калуге произошло ДТП, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, там столкнулись легковой «Ситроен» и грузовая «Газель».

Спасатели сообщают об одном пострадавшем.

Судя по фото с места аварии, автомобили столкнулись лоб в лоб после того, как легковушка выехала на встречную полосу. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото с места ДТП.

Тем временем

В Калуге 42-летний мужчина пострадал при опрокидывании автолюльки на улице Герцена. Подробности.