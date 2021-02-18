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В Калуге один человек пострадал в столкновении «Ситроена» и «Газели»
Около 14:10 в четверг, 18 февраля, на улице Клубничной в Калуге произошло ДТП, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, там столкнулись легковой «Ситроен» и грузовая «Газель».
Спасатели сообщают об одном пострадавшем.
Судя по фото с места аварии, автомобили столкнулись лоб в лоб после того, как легковушка выехала на встречную полосу. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
Фото с места ДТП.
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