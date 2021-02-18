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Две улицы Калуги перекроют для вывоза снега 19 и 20 февраля

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.02.2021 14:19 2 1375
Две улицы Калуги перекроют для вывоза снега 19 и 20 февраля

В пятницу и субботу, 19-20 февраля, коммунальщики будут вывозить в Калуге снег в районе микрорайона «Кошелев». Для этого полностью будет перекрываться проезд, сообщает управление городского хозяйства.

Водителей просят не парковать там свои автомобили до завершения работ.

Вывоз снега в Калуге с перекрытием движения 19 и 20 февраля с 9:00 до 17:00:

  • 19 февраля - ул. Братьев Луканиных;
  • 20 февраля - от ул. Фомушина (поворот на д. Верховую до ул. Братьев Луканиных).

UPD. В Калуге четыре улицы перекроют для вывоза снега ночью 19 февраля.

Тем временем

В Калужской области четырехлетний мальчик пострадал в ДТП с «Фольксвагеном» и «Газелью». Подробности.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.02.2021 14:19 2 1375
Тэги: авто снег дороги
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