В Калуге четыре улицы перекроют для вывоза снега ночью 19 февраля

В ночь на пятницу, 19 февраля, в Калуге продолжится уборка улиц от снега. Управление городского хозяйства призывает автомобилистов не оставлять свои машины на четырех улицах. Коммунальщики будут работать там с эвакуатором.

Также городская управа сообщает о перекрытиях движения во время уборки снега.

Вывоз снега в Калуге с 22:00 18 февраля до 6:00 19 февраля 2021 года:

ул. Дзержинского (от ул. Ленина до ул. Московской);

ул. Баррикад (от ул. Ленина до ул. Московской);

ул. Жукова (от ул. Горького до ж/д линии, четная сторона);

ул. Достоевского (от ул. Ленина до ул. Театральной).

Как мы уже ранее сообщали, днем 19 и 20 февраля будут перекрываться для вывоза снега две улицы на Правом берегу.