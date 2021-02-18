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В Калужской области четырехлетний мальчик пострадал в ДТП с «Фольксвагеном» и «Газелью»
Около 16:05 в среду, 17 февраля, на втором километре окружной дороги Калуга – Детчино – Малоярославец произошло ДТП. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.
По предварительным данным, 29-летняя женщина за рулем «Фольксваген Поло» двигалась со стороны Калуги, не учла дорожные и метеорологические условия, выехала на встречную полосу и врезалась в «Газель Next».
Различные травмы получил четырехлетний мальчик, который находился в «Фольксвагене». Врачи скорой помощи оказали ему помощь на месте, а потом доставили в детскую областную больницу в Анненках.
У легковушки разбита передняя часть.
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