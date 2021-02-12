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В Калужской области человек пострадал в столкновении двух фур на трассе М3 «Украина»
Третье за сутки ДТП произошло на участке трассы М3 «Украина» в Калужской области в Думиничском районе.
Около 11:50 в пятницу, 12 февраля, на 286 километре федеральной дороги столкнулись две фуры «Мерседес». ДТП произошло у деревни Пузановка.
Один из большегрузов вылетел в кювет.
МЧС сообщает, что в аварии пострадал один человек.
Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.
Фото с места ДТП.
Ранее мы сообщали, что 11 февраля в Думиничском районе в столкновении двух легковушек пострадали два человека. А утром 12 февраля там произошло лобовое ДТП, в котором погиб водитель «Фольксвагена».
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