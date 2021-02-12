В Калужской области человек пострадал в столкновении двух фур на трассе М3 «Украина»

Третье за сутки ДТП произошло на участке трассы М3 «Украина» в Калужской области в Думиничском районе.

Около 11:50 в пятницу, 12 февраля, на 286 километре федеральной дороги столкнулись две фуры «Мерседес». ДТП произошло у деревни Пузановка.

Один из большегрузов вылетел в кювет.

МЧС сообщает, что в аварии пострадал один человек.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фото с места ДТП.

Ранее мы сообщали, что 11 февраля в Думиничском районе в столкновении двух легковушек пострадали два человека. А утром 12 февраля там произошло лобовое ДТП, в котором погиб водитель «Фольксвагена».

Тем временем

В Калуге машины не могут въехать в горки из-за заснеженных дорог. Подробности.