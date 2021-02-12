В Калужской области два человека пострадали в ДТП на трассе М3 «Украина»

Днем в четверг, 11 февраля, на 269 километре трассы М3 «Украина» недалеко от поворота на село Брынь Думиничского района произошло ДТП. В пятницу подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, примерно в 15:15 52-летний водитель «Киа Сефия» двигался в сторону Калуги и при повороте налево не уступил дорогу встречному «БМВ».

Различные травмы получили водитель «Киа» и его 53-летняя пассажирка.

Тем временем

Также в Думиничском районе утром 12 февраля в лобовом ДТП погиб водитель «Фольксвагена». Подробности.