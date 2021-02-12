В Калужской области водитель «Фольксвагена» погиб в массовом ДТП на трассе М3 «Украина»

Около 9:50 утра в пятницу, 12 февраля, на 289 километре трассы М3 «Украина» в Думиничском районе недалеко от деревни Пузановка произошло массовое ДТП с погибшим. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 33-летний водитель «Мицубиси» не учел скорость движения, погодные условия, особенности своего транспортного средства, выехал на встречную полосу и врезался в «Фольксваген Кадди».

От удара «Фольксваген» выбросило на встречную полосу движения, где произошло столкновение с «Киа Спортейдж», которым управляла 34-летняя женщина.

В результате ДТП водитель «Фольксвагена» погиб. У водителя «Мицубиси» зафиксированы различные травмы.

Фото с места ДТП.

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