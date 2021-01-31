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Момент наезда на восьмилетнего мальчика на мотокроссе в Обнинске попал на видео

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 31.01.2021 09:12 5 3210
Момент наезда на восьмилетнего мальчика на мотокроссе в Обнинске попал на видео

Как мы уже рассказывали, в субботу, 30 января, во время зимнего мотокросса в Обнинске пострадал восьмилетний участник соревнований. Позже в сообществе «Обнинск Телепроект» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали видео этого инцидента.

Суд по этой записи, пострадавший ребенок упал со своего мотоцикла, не успел уйти с трека и попал под колеса следующего участника.

На записи видно, что маршалы размахивали желтыми флагами, что должно было предупредить всех участников об опасности, однако наезда не удалось избежать.

Напомним, проверку по поручению прокурора Калужской области проводит прокуратура Обнинска.

По данным этого ведомства, пострадавший ребенок получил не опасные для жизни травмы. Он находится под наблюдением врачей.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 31.01.2021 09:12 5 3210
Тэги: дети происшествие видео спорт
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