В Обнинске восьмилетний мальчик пострадал на соревнованиях по мотокроссу

В субботу, 30 января, на мотокроссе в Обнинске пострадал восьмилетний участник соревнований, сообщает прокуратура Калужской области.

- По поручению прокурора области Константина Жилякова прокуратурой города Обнинска организована проверка по факту травмирования несовершеннолетнего ребенка при проведении зимнего мотокросса, - отмечают в ведомстве. - По предварительной информации, ребенок 2012 года рождения получил травматические повреждения не опасные для жизни.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Самым юным участникам мотокросса в Обнинске 8-11 лет.