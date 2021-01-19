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В Калужской области до трех выросло количество детей, пострадавших в ДТП со школьным автобусом

Дмитрий Ивьев , Фото: УМВД по Калужской области.
Опубликовано: 19.01.2021 19:40 1 1256
В Калужской области до трех выросло количество детей, пострадавших в ДТП со школьным автобусом

Как мы уже рассказывали, около 8 утра во вторник, 19 января, в Мещовском районе Калужской области на трассе М3 «Украина» школьный автобус врезался в грузовик. Изначально сообщалось, что травмы получил 14-летний мальчик и две женщины-педагога. Вечером о состоянии подростка подробнее рассказал губернатор Калужской области Владислав ШАПША. Он также сообщил, что помощь медиков понадобилась еще двум детям.

- Четырнадцатилетнему мальчику, который пострадал в сегодняшней аварии со школьным автобусом, проведены все необходимые первичные процедуры. Его самочувствие хорошее, с ним мама. – отметил глава региона. - Восстановление потребует еще много сил и времени, но он мужественно все переносит.

Еще двум детям уже из дома родители вызвали врачей. 

- У них ушибы, - пояснил Шапша. - Одного доставили в Мещовскую ЦМБ под наблюдение врачей. Второму госпитализация не понадобилась. Одна из двух пострадавших в аварии женщин проходит лечение в Сухиничской районной больнице. Вторую санавиацией доставили в областную больницу для оказания специализированной медицинской помощи. Желаю всем скорейшего выздоровления! 

Губернатор подчеркнул, что обстоятельства аварии изучаются:

- Поручил министерству образования и науки совместно с региональным УГИБДД провести проверку предприятия «Школьный автобус».

Ранее, напомним, УМВД по Калужской области сообщало предварительную версию случившегося: 31-летний водитель автобуса ПАЗ двигался по трассе М3 «Украина» и около 8 утра врезался в остановившийся на краю проезжей части грузовик.

Проверки проводят прокуратура и Следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

Дмитрий Ивьев , Фото: УМВД по Калужской области.
Опубликовано: 19.01.2021 19:40 1 1256
Тэги: дтп происшествие владислав шапша гибдд следственный комитет полиция прокуратура
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