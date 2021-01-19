Ребенок сломал ногу в столкновении школьного автобуса и грузовика в Калужской области

Как мы уже рассказывали, утром во вторник, 19 января, на трассе М3 «Украина» в Мещовском районе Калужской области произошло ДТП участием школьного автобуса.

По предварительным данным полиции, около 7:55 31-летний водитель автобуса врезался в остановившийся грузовик. От удара у автобуса смяло всю правую часть, он вылетел в кювет.

Ситуацию прокомментировали в министерстве образования и науки Калужской области:

- Автобус ПАЗ осуществлял подвоз 15 детей в школу в посёлке Молодежный. В результате столкновения один ребенок получил перелом ноги, два сопровождающих педагога - ушибы. Пострадавшие доставлены в Сухиничскую больницу, им оказана медицинская помощь. Дети оперативно доставлены автобусом домой. Обстоятельства аварии выясняются.

В УМВД по Калужской области нам сообщили, что, по предварительным данным, дети были пристегнуты.

- В результате аварии - трое пострадавших, - рассказал также губернатор Калужской области Владислав ШАПША. - Две взрослых женщины направлены в Сухиническую больницу. У одной подозрение на черепно-мозговую травму, у другой – перелом предплечья. Пострадал также мальчик 14 лет, он в состоянии средней тяжести направлен в Детскую областную больницу. Скорая помощь прибыла на место ДТП очень оперативно. Выехали две бригады из Мещовска. Всем оказана необходимая медицинская и психологическая помощь. Эвакуация детей с места ДТП прошла успешно, их всех уже увезли. Держу ситуацию на контроле.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.