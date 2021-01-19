В Калужской области школьный автобус столкнулся с грузовиком

Утром во вторник, 19 января, в Мещовском районе произошло ДТП с участием школьного автобуса, сообщает прокуратура Калужской области.

- По предварительной информации, школьный автобус с детьми совершил столкновение с большегрузом, - сообщили KP40 в прокуратуре. - В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших.

По поручению прокурора области Константина Жилякова прокурор Мещовского района выехал на место дорожно- транспортного происшествия для координации работы правоохранительных органов.

Информация по ДТП уточняется.