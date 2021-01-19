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Следственный комитет начал проверку после ДТП со школьным автобусом в Калужской области

Дмитрий Ивьев , Фото: УМВД по Калужской области.
Опубликовано: 19.01.2021 11:41 0 656
Следственный комитет начал проверку после ДТП со школьным автобусом в Калужской области

Как мы уже рассказывали, около 8 утра во вторник, 19 января, в Мещовском районе Калужской области на трассе М3 «Украина» школьный автобус врезался в грузовик. Проверку начал Следственный комитет.

- Проводится процессуальная проверка на предмет безопасности оказания услуг перевозки, - подчеркнули в калужском региональном управлении СК. - По предварительным данным, автобус правой передней частью въехал в стоящий частично на проезжей части неисправный грузовой автомобиль.

В аварии пострадал 14-летний мальчик. С подозрением на перелом ноги его увезли в детскую областную больницу в Калугу. Другие школьники не пострадали.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение на предмет наличия либо отсутствия признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - подчеркнули в Следственном комитете.

ДТП Калужская область

Фото с места происшествия.

Дмитрий Ивьев , Фото: УМВД по Калужской области.
Опубликовано: 19.01.2021 11:41 0 656
Тэги: дтп происшествие дети школа следственный комитет
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