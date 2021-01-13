В Калужской области водитель «Рено» на встречке врезался в попутный автомобиль

Днем во вторник, 12 января, на дороге Людиново – Жиздра – трасса М3 «Украина» произошло ДТП, в котором пострадали два человека.

По предварительной информации УГИБДД по Калужской области, 66-летний водитель автомобиля «Рено Дастер» в зоне действия знака «Обгон запрещен» выехал на встречную полосу и врезался в попутную «Шкоду Октавия».

Различные травмы получили водитель и пассажир «Шкоды». Врачи оказали им помощь и отпустили домой.