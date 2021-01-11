В Калужской области на депутата завели дело после инцидента на дороге

Прокурор Калужской области Константин ЖИЛЯКОВ взял на контроль проверку по факту отказа проходить медицинское освидетельствование депутатом Людиновский городской думы в связи с произошедшим ДТП. Об этом 10 января сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура уточняет, что в отношении депутата возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния». Предполагаемому виновнику грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на 1,5-2 года.

UPD. 11 января в УМВД по Калужской области уточнили, что ДТП на самом деле не было:

- 8 января 2021 года в дежурную часть МОМВД России «Людиновский» поступило сообщение о ДТП с участием водителя в состоянии опьянения. По прибытии сотрудников Госавтоинспекции на место факт ДТП не подтвердился. В ходе разбирательства было установлено, что водитель автомобиля Рено выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, создав аварийную ситуацию. В результате инцидента пострадавших нет, транспортные средства повреждений не получили. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения гражданин отказался. Он был отстранён от управления транспортным средством.