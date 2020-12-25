В Калуге троллейбусы остановились на улице Пушкина из-за ДТП

Около 13:30 в пятницу, 25 декабря, на улице Пушкина в Калуге рядом с Краеведческим музеем произошло небольшое ДТП – троллейбус зацепил легковой автомобиль. Авария вызвала серьезные заторы в этом районе.

Пробка в сторону улицы Гагарина растянулась от улицы Плеханова до улицы Беляева. Машины стоят и в обратную сторону – к Старому Торгу.

Стоят троллейбусы маршрутов №1, №2 и №3, которые ехали в сторону улицы Гагарина.

Из-за снегопада в Калуге 25 декабря движение затруднено на многих улицах.

По информации МЧС, такая же погода сохранится и 26 декабря. Калужан просят по возможности оставаться дома.

Каменный мост.

Дорожная обстановка в Калуге на 14:20 25 декабря 2020 года.