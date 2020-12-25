$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Погода

Сильный снегопад обрушился на Калугу 25 декабря

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.12.2020 09:08 19 1897

Дорожная обстановка в Калуге 25 декабря 2020 года. Перекресток улиц Марата и Достоевского.

В ночь на пятницу, 25 декабря, на Калугу обрушился сильный снегопад. Уже намело несколько сантиметров. По прогнозам синоптиков, снег не прекратится до обеда.

Ситуацию осложняют сильные порывы ветра.

Дороги покрылись слоем снега, наблюдается гололедица. Большинство водителей снизили скорость практически до минимума. На многих дорогах заторы. Наши читатели сообщают про опоздание общественного транспорта.

Тротуары пока почищены далеко не везде. Пешеходам самостоятельно приходится протаптывать себе дорогу.

Дорожная обстановка в Калуге яндекс 25 декабря

Дорожная обстановка в Калуге на 9 утра. Пробки на Старом Торге, Московской, Ленина, Кутузова, Жукова, Киевке.

Улица Пушкина в Калуге утром 25 декабря 2020 года.

Снегопад Калуга 25 декабря

Состояние улицы Московской.

ГУ МЧС по Калужской области рекомендует по возможности отказаться от поездок на автомобилях и оставаться дома.

По предварительным данным, на выходных, 26-27 декабря, вновь ожидается небольшой снег.

В прогнозе погоды в Калуге на 31 декабря пока значатся +2 и дождь.

Тульская калуга снегопад

Улица Тульская.

Улица Марата.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.12.2020 09:08 19 1897
Тэги: погода снег авто видео
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 19 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ВТБ будет выпускать в цифровом виде до 40% банковских карт к 2023 году
Клиенты ВТБ могут переводить деньги из телефонной книги смартфона
ВТБ в три раза снижает платеж по автокредитам на первые полгода
Социальные учреждения Калуги оснащаются тепловизорами от «Ростелекома»
МегаФон сделал внутрисетевые звонки доступными при отрицательном балансе
Врачи клиник «Мать и дитя» при поддержке «Ростелекома» делают телемедицину доступнее для жителей российских регионов
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
А по какой причине вы носите маску? 
Всего проголосовало: 1965
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Аэрозольные краски в интернет магазине
Выбор и покупка газового котла
Качественные трапы для душа

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru