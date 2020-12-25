Сильный снегопад обрушился на Калугу 25 декабря

Дорожная обстановка в Калуге 25 декабря 2020 года. Перекресток улиц Марата и Достоевского.

В ночь на пятницу, 25 декабря, на Калугу обрушился сильный снегопад. Уже намело несколько сантиметров. По прогнозам синоптиков, снег не прекратится до обеда.

Ситуацию осложняют сильные порывы ветра.

Дороги покрылись слоем снега, наблюдается гололедица. Большинство водителей снизили скорость практически до минимума. На многих дорогах заторы. Наши читатели сообщают про опоздание общественного транспорта.

Тротуары пока почищены далеко не везде. Пешеходам самостоятельно приходится протаптывать себе дорогу.

Дорожная обстановка в Калуге на 9 утра. Пробки на Старом Торге, Московской, Ленина, Кутузова, Жукова, Киевке.

Улица Пушкина в Калуге утром 25 декабря 2020 года.

Состояние улицы Московской.

ГУ МЧС по Калужской области рекомендует по возможности отказаться от поездок на автомобилях и оставаться дома.

По предварительным данным, на выходных, 26-27 декабря, вновь ожидается небольшой снег.

В прогнозе погоды в Калуге на 31 декабря пока значатся +2 и дождь.

Улица Тульская.

Улица Марата.