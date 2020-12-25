МЧС предупредило о снегопадах и гололедице в Калужской области 26 декабря
Вечером в пятницу и в субботу, 26 декабря, в Калужской области продолжатся снегопады, предупреждает региональное ГУ МЧС.
Местами возможны гололед, гололедица, налипание мокрого снега. Сохранится и сильный ветер – порывы до 12-17 м/с.
- Просьба не покидать без крайней необходимости свои дома! – говорится в обращении спасателей к калужанам. - При нахождении на улице будьте внимательны и осторожны. При подъеме или спуске по лестницам держитесь за поручни и перила. Будьте аккуратными на улице и при переходе проезжей части дорог. Переходите улицу только в обозначенных местах.
Водителей предупреждают об увеличении тормозного пути из-за скользких дорог и просят снизить скорость.
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