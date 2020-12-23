В Калуге три грузовика столкнулись на окружной дороге

В Калуге около 13:00 в среду, 23 декабря, три грузовых автомобиля столкнулись на окружной дороге недалеко от Жерело, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По информации спасателей, участниками ДТП стали «ГАЗ Валдай», МАН и «Скания».

Очевидцы в социальных сетях сообщают о двоих пострадавших.

Один из автомобилистов написал, что водитель самосвала остановился на обочине для ремонта колеса. Точные обстоятельства устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Две полосы в сторону Малоярославца некоторое время были перекрыты.

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