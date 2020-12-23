В Калужской области 32-летний москвич погиб при крушении параплана

В среду, 23 декабря, в Перемышльском районе Калужской области произошло падение параплана. Погиб 32-летний пилот, сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.

- По предварительным данным, 23 декабря два жителя Москвы приехали в Перемышльский район Калужской области для совершения любительского полёта на парапланах, - рассказали в СК. - Один из них, 32-летний житель столицы, во время полёта упал на землю и разбился.

Следствие рассматривает различные версии, проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - подчеркнули в Следственном комитете.

Ранее в 2018 году в Малоярославецком районе жестко упал с высоты 20 метров параплан с восьмилетним ребенком.

А под Калугой в 2019 году упал параплан без мотора.