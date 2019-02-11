Параплан жёстко приземлился под Калугой – пострадал человек

В воскресенье, 10 февраля, в деревне Желохово Перемышльского района параплан без мотора совершил жесткую посадку. Инцидент произошёл рядом с озером Тишь, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, пострадал 37-летний пилот. Его доставили в областную больницу.

Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.

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