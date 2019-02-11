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Параплан жёстко приземлился под Калугой – пострадал человек

11.02.2019 10:07 0 564 Дмитрий Ивьев, Фото: firstep.ru.
Параплан жёстко приземлился под Калугой – пострадал человек

В воскресенье, 10 февраля, в деревне Желохово Перемышльского района параплан без мотора совершил жесткую посадку. Инцидент произошёл рядом с озером Тишь, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, пострадал 37-летний пилот. Его доставили в областную больницу.

Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: firstep.ru.
Тэги: происшествие
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