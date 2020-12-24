В Калуге два человека пострадали в столкновении трех грузовиков на окружной дороге

Днем в среду, 23 декабря, на окружной дороге в Калуге в районе Жерело столкнулись три грузовика. В четверг УГИБДД по Калужской области сообщило подробности.

По предварительным данным, около 13:00 в сторону Москвы двигался 47-летний водитель автомобиля «Скания». Он врезался в стоящий в правой полосе «ГАЗон Next» с находившимися внутри пассажирами. От удара «ГАЗон» отлетел в стоящий перед ним МАН.

В результате ДТП различные травмы получили находившиеся в «ГАЗоне» двое мужчин – 43 и 38 лет. Скорая доставила их в областную больницу в Анненках.

Тем временем

Пилот параплана погиб в Калужской области. Подробности.