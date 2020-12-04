COUNTER: pixel redirect
$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Происшествия

В Калуге полиция просит опознать поджигателя дома на улице Московской

Дмитрий Ивьев , Фото: УМВД по Калужской области.
Опубликовано: 04.12.2020 12:42 13 1506

Полиция в пятницу, 4 декабря, опубликовала запись с видеокамеры, на которую попал предполагаемый поджигатель дома №64 на улице Московской в Калуге. Городское управление МВД просит опознать вероятного преступника.

Мужчина спортивного телосложения, рост – от 160 до 180 сантиметров, темная одежда, на лице была белая маска.

- Оперативно значимую информацию, касающуюся уголовного дела, можно сообщить в СО № 3 СУ УМВД России по Калуге, - говорится в сообщении полиции.

Поджог Калуга Московская

Предполагаемый подозреваемый.

Дом №64 на улице Московской.

Как мы уже рассказывали в середине ноября, дом на Московской недалеко от здания правительства Калужской области закидывали коктейлями Молотова. Огонь удавалось потушить. Но жильцы жаловались, что полиция бездействует. После нашей публикации уголовное дело по статье «Попытка умышленного уничтожения или повреждения имущества» все же было возбуждено.

Дмитрий Ивьев , Фото: УМВД по Калужской области.
Опубликовано: 04.12.2020 12:42 13 1506
Тэги: происшествие видео пожар полиция
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей: 13 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
370 тысяч жителей ЦФО выбрали мобильную связь от «Ростелекома»
«Ростелеком. Лицей» открывает бесплатный доступ к теоретическим материалам школьной программы
Энергетики помогают медикам в Кировском районе
ВТБ в Калужской области нарастил кредитный портфель на 20%
Цены пополам: белорусские двери «Стальная линия»
«Черных пятниц» много не бывает — Wink устраивает недельную распродажу
МегаФон предложил абонентам Калужской области новое качество голосовой связи
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
А по какой причине вы носите маску? 
Всего проголосовало: 1965
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Нужно ли ставить ГБО на автомобиль и где его заказать
Где покупать запчасти на Ниссан?
Лазерная коррекция зрения как оптимальный выбор

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru