В Калуге полиция просит опознать поджигателя дома на улице Московской

Полиция в пятницу, 4 декабря, опубликовала запись с видеокамеры, на которую попал предполагаемый поджигатель дома №64 на улице Московской в Калуге. Городское управление МВД просит опознать вероятного преступника.

Мужчина спортивного телосложения, рост – от 160 до 180 сантиметров, темная одежда, на лице была белая маска.

- Оперативно значимую информацию, касающуюся уголовного дела, можно сообщить в СО № 3 СУ УМВД России по Калуге, - говорится в сообщении полиции.

Предполагаемый подозреваемый.

Дом №64 на улице Московской.

Как мы уже рассказывали в середине ноября, дом на Московской недалеко от здания правительства Калужской области закидывали коктейлями Молотова. Огонь удавалось потушить. Но жильцы жаловались, что полиция бездействует. После нашей публикации уголовное дело по статье «Попытка умышленного уничтожения или повреждения имущества» все же было возбуждено.