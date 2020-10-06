В Калуге водителю грузовика грозит два года колонии

Калужская полиция в ближайшее время завершит расследование уголовного дела, возбужденного в отношении водителя грузового «Мерседеса». Его считают виновником ДТП, которое произошло 18 июня на улице Московской в Калуге.

Как мы уже рассказывали, тогда столкнулись «Мерседес» и ЗИЛ ремонтников контактной сети троллейбусов. Один из рабочих получил тяжёлые травмы.

- Водитель «Мерседеса» следовал со стороны улицы Калужского Ополчения в сторону улицы Звездной, - рассказали во вторник, 6 октября, в УМВД по Калужской области. - По версии следствия, мужчина неверно оценил дорожную обстановку, имея возможность заблаговременно обнаружить находящийся на левой полосе движения грузовой автомобиль с включенной аварийной сигнализацией и работающими желтыми проблесковыми маячками, на платформе подъемника которого рабочие осуществляли ремонтные работы контактной троллейбусной линии.

Предполагаемому виновнику грозит до двух лет лишения свободы.

Фото с места ДТП на улице Московской.

Тем временем

В Калуге мужчина ценой своей жизни спас девушку. Подробности.