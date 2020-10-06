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В Калуге водителю грузовика грозит два года колонии

Дмитрий Ивьев , Фото: УМВД по Калужской области.
Опубликовано: 06.10.2020 11:59 0 1197
В Калуге водителю грузовика грозит два года колонии

Калужская полиция в ближайшее время завершит расследование уголовного дела, возбужденного в отношении водителя грузового «Мерседеса». Его считают виновником ДТП, которое произошло 18 июня на улице Московской в Калуге.

Как мы уже рассказывали, тогда столкнулись «Мерседес» и ЗИЛ ремонтников контактной сети троллейбусов. Один из рабочих получил тяжёлые травмы.

- Водитель «Мерседеса» следовал со стороны улицы Калужского Ополчения в сторону улицы Звездной, - рассказали во вторник, 6 октября, в УМВД по Калужской области.  - По версии следствия, мужчина неверно оценил дорожную обстановку, имея возможность заблаговременно обнаружить находящийся на левой полосе движения грузовой автомобиль с включенной аварийной сигнализацией и работающими желтыми проблесковыми маячками, на платформе подъемника которого рабочие осуществляли ремонтные работы контактной троллейбусной линии.

Предполагаемому виновнику грозит до двух лет лишения свободы.

ДТП Калуга улица Московская

ДТП Калуга улица Московская

Фото с места ДТП на улице Московской.

Тем временем

В Калуге мужчина ценой своей жизни спас девушку. Подробности.

Дмитрий Ивьев , Фото: УМВД по Калужской области.
Опубликовано: 06.10.2020 11:59 0 1197
Тэги: дтп происшествие гибдд
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