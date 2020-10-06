В Калуге мужчина ценой своей жизни спас девушку

В Калуге 28-летнего мужчину обвиняют в убийстве знакомого и покушении на убийство своей девушки. Во вторник, 6 октября, об этом случае рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, 12 февраля этого года обвиняемый вместе с 24-летней девушкой и их общим 39-летним знакомым находились в своей квартире в центре Калуги.

- Вечером между ним и его сожительницей произошел конфликт, мужчина на почве ревности начал наносить сожительнице ножевые ранения, - отмечают в СК. - Знакомый закрыл женщину собой, оградив ее от дальнейшего нападения. Тогда обвиняемый нанес более 30 ударов ножом по знакомому, от которых тот скончался на месте. Когда женщина выбежала на балкон и стала звать на помощь, злоумышленник, опасаясь быть застигнутым на месте преступления, скрылся. После этого потерпевшая обратилась за помощью к соседям, который помогли ей вызвать скорую помощь.

Обвиняемый, осознав случившееся, обратился к своему другу и попросил вызвать полицию.

В ближайшее время дело начнёт рассматривать суд.