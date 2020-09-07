В Калуге пропавших детей нашли возле памятника 600-летию города

Как мы уже рассказывали, на прошлой неделе в Калуге пропали двое мальчиков – 9 и 11 лет. Больше суток о них ничего не было известно. К поискам подключились десятки людей.

Вечером 4 сентября поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга» сообщил, что детей нашли.

В понедельник в калужском региональном управлении Следственного комитета рассказали KP40, что с детьми всё в порядке. Их нашли на скейт-площадке возле памятника 600-летию Калуги. Школьники гуляли.

- Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, проводят с мальчиками и их семьями профилактические мероприятия, - отметили в СК. - По данным следствия, каких-либо преступлений в отношении детей не совершалось. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Тем временем

На калужан составили протоколы за собак без намордников. Подробности.