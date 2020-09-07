На калужан составили протоколы за собак без намордников

В начале августа в Калуге административная комиссия проверяла, по правилам ли выгуливают своих собак жители Правобережья. А на днях собачников проверили в районе сквера Жукова.

- Особый акцент был сделан на выгул собак без поводка и намордника, что является нарушением пункта 14.6 Правил благоустройства территорий муниципального образования «Город Калуга», - сообщает городская управа.

Во время рейда протоколы составили на троих калужан, собаки которых были без намордников. Им грозит предупреждение либо штраф в 3-5 тысяч рублей.

- С каждым правонарушителем проведена разъяснительная беседа о необходимости выгуливать своего питомца на коротком поводке и в наморднике, не допуская загрязнения мест общего пользования, - подчёркивают в администрации.

За 2020 год в Калуге попались на нарушениях 64 собачника.

Тем временем

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