В Калужской области нашли заблудившихся грибников

Как мы уже рассказывали, на этой неделе в Калужской области вновь начали пропадать грибники.

Два таких случай завершились благополучно.

В деревне Воинка Ферзиковского района 5 сентября нашли женщину, которая ушла в лес 3 сентября, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

А ночью 6 сентября найден живым 73-летний в деревне Терехово Износковского района. Этот человек уже пропадал летом 2019 года, но 5 сентября вновь не смог выбраться из леса самостоятельно.

Тем временем

В Калуге нашли пропавших детей. Подробности.