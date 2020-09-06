В Калужской области нашли заблудившихся грибников

Как мы уже рассказывали, на этой неделе в Калужской области вновь начали пропадать грибники.
Два таких случай завершились благополучно.
В деревне Воинка Ферзиковского района 5 сентября нашли женщину, которая ушла в лес 3 сентября, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
А ночью 6 сентября найден живым 73-летний в деревне Терехово Износковского района. Этот человек уже пропадал летом 2019 года, но 5 сентября вновь не смог выбраться из леса самостоятельно.
Тем временем
В Калуге нашли пропавших детей. Подробности.