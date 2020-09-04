Под Калугой 80-летняя женщина заблудилась в лесу

В деревне Воинка Ферзиковского района Калужской области пропала 80-летняя Людмила СМИРНОВА, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Около 15:00 3 сентября она ушла в лес собирать грибы и не вернулась.
Приметы:
Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
Волонтёры выехали на место поисков. Связаться с ними можно по телефону +79206117115.
Напомним, в Калуге уже сутки ищут двух мальчиков – 9 и 11 лет.
В Калужской области также продолжаются поиски других людей: в Обнинске - 56-летнего мужчины, в Товарково – 88-летней женщины, в Калуге – 52-летнего мужчины. Все они пропали за последнюю неделю.
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