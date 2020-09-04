Под Калугой 80-летняя женщина заблудилась в лесу

В деревне Воинка Ферзиковского района Калужской области пропала 80-летняя Людмила СМИРНОВА, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Около 15:00 3 сентября она ушла в лес собирать грибы и не вернулась.

Приметы:

Рост: 165 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: карие

Волосы: тёмно-русые, короткая стрижка, с проседью

Был одет: синяя куртка, чёрные брюки, галоши утеплённые, чёрная шапка.

С собой: корзина.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

Волонтёры выехали на место поисков. Связаться с ними можно по телефону +79206117115.

Напомним, в Калуге уже сутки ищут двух мальчиков – 9 и 11 лет.

В Калужской области также продолжаются поиски других людей: в Обнинске - 56-летнего мужчины, в Товарково – 88-летней женщины, в Калуге – 52-летнего мужчины. Все они пропали за последнюю неделю.