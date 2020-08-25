В Калужской области назвали виновника массового ДТП с погибшим

Как мы уже рассказывали, 24 августа в Малоярославецком районе Калужской области произошло смертельное ДТП на соединительной дороге между федеральными трассами М3 «Украина» и А130 «Москва - Малоярославец - Рославль».

Во вторник, 25 августа, региональное управление ГИБДД подробнее рассказало об этом происшествии.

По предварительным данным, 31-летний мужчина за рулём грузовика «Скания» ехал со стороны Киевской трассы и врезался в попутный «Тойота Лэнд Крузер», водитель которого поворачивал направо.

После этого большегруз выехал на встречную полосу и врезался в «Киа Рио».

На месте ДТП погиб 53-летний водитель «Киа». В больницу попали 56-летняя пассажирка «Киа» и водитель грузовика.

Грузовик перевернулся после столкновения.

Водитель легковушки погиб, пассажирка попала в больницу.

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