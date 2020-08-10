Вынесен приговор водителю, который насмерть сбил женщину в Калуге

На днях в Калуге районный суд вынес приговор 35-летнему мужчине. Его признали виновным в смертельном ДТП, сообщает в понедельник, 10 августа, прокуратура Калужской области.

Как установил суд, водитель на «Хендае» ехал с превышением скорости в сторону трассы М3 «Украина» и на светофоре во Мстихино сбил 68-летнюю женщину. Пенсионерка завершала движение через дорогу, когда водителю уже загорелся зелёный.

От полученных травм женщина позже скончалась в больнице.

Мужчину признали виновным и отправили на полтора года в колонию-поселение. Кроме того, в течение трёх лет ему нельзя садиться за руль.

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